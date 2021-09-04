شيرين عبد الوهاب تنفجر غضباً على المسرح.. "أنا مش جارية ولا عبدة عندك"!

الفنانة المصرية الأولى شيرين عبد الوهاب كانت الإسم الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أحيت حفل في السعودية _ جدة.

تواجد شيرين في السعودية لإحياء الحفل كان الظهور الإعلامي الأول لها من بعد المشاكل التي واجهتها في حياتها الخاصة وبالتحديد مع والد زوجها الفنان حسام حبيب. شيرين قدمت مجموعة من أغانيها على المسرح ضمن تفاعل كبير من الجمهور الذي ملء المُدرجات وغنى مع نجمتهم المفضلة.

ضمن الأداء الذي قدمته شيرين عبد الوهاب على المسرح، تم تداول فيديو وُصف بـ شيرين عبد الوهاب تنفجر غضباً على المسرح!....إذ أن الفنانة المصرية قدمت أغنيتها الشهيرة "تاج راسك" والتي حققت نجاحاً كبيراً فترة طرحها منذ سنتين تقريباً.

الفنانة المصرية أدت الأغنية بإحساس لا يوصف وغضب كبير خارج من أعماق قلبها، وآثار الأداء تعاطف الجمهور معها والذي اعتبر غضبها ما هو إلا رسالة لـ والد وجها والذي سبب لها مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية.

شيرين عبد الوهاب وفضيحة والد حسام حبيب!

يذكر أن القصة تعود لـ أشهر قليلة بعد تداول تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب وهو يتحدث عن رغبة ابنه بالزواج مُجدداً من فتاة صغيرة في العمر حتى يتمكن من الإنجاب، وان حسام يتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بـ شيرين وهو الذي يُديرها… كما تابع بوصف شيرين بـ أنها "بلدية" وليست من مستوى عائلته وانها سببت تراجع كبير لإبنه في مجال الفن بعد أن توقف عن طرح الأعمال الغنائية منذ زواجه.



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