الحرب تشتعل بين بنات الأنصاري و فوز الفهد والسبب.."شباب الكويت"!

يبدو أن الحرب قد اشتعلت بين خبيرة المكياج أمل الأنصاري والفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بعد صداقة دامت لفترة جيدة.

صداقة أمل وشقيقتها فاطمة الأنصاري مع فوز الفهد ونورة العميري كانت قد انتهت بطريقة غريبة ومن دون التطرق للأسباب أو حتى التلميح للموضوع، إلا أنه وبعد فترة جيدة يبدو أن الدفاتر القديمة ستفتح مُجدداً بعد أن بدأت وصلة شتائم وكلام ملغوم بين أمل وفوز.

فوز أطلت بأحد الفيديوهات ووجهة كلام جاء فيه "شكراً للي أعطوني كل الأسباب واثبتولي اني لازم ما أرافق أي وحدة فيهم"....ليتي من بعدها فيديو لـ أمل الأنصاري جاء فيه "الدنيا تلاهي وانشغلنا بكمية الرخص الي بالسوشال ميديا والناس الي يا حرام ما تقدر تطلع من راسها ولا تنساك".

الجمهور بدوره ربط الأمر مباشرةً بـ شباب الكويت… إذ أن أمل الأنصاري وشقيقتها فاطمة كُن قد تعرفن على أزواجهن الحاليين من خلال فوز الفهد ونورة العميري اللواتي ربطتهن علاقة صداقة مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق والذي تزوج أمل، ومشهور السوشال ميديا يعقوب بو شهري والذي تزوج فاطمة الانصاري مؤخراً.

زواج فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري

يذكر أن الثنائي عقدا قرانهما في في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء، حيث نشرت شقيقة الانصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران. وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

فاطمة الأنصاري من دون حجاب وبفستان قصير!

فاطمة الأنصاري كانت قد أثارت الجدل بعد أن اظهرت صُور متداولة لها وهي من دون حجاب وبفستان قصير لفوق الركبة إلى جانبها زوجها يعقوب بو شهري، واثارت الصُور استياء الجمهور ما بين من اعتبر تسريب الصُور اقتحام للخصوصية وبين ما استنكر فعلتها وتركها للحجاب خارج المملكة العربية السعودية.

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