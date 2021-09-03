نانسي عجرم تُحيي حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم.. واطلالتها تُبهر الجمهور!

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حالياً حفل زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم من فتاة خارج الوسط الفني بحفل اقتصر على الأهل والمقربين.

نبيل عجرم كان قد وقع عقد الزواج المدني في قبرص برفقة حبيبته ومن بعدها عاد إلى بلده الأم لبنان بغاية إقامة إحتفال عائلي بهذه المناسبة. حفل الزواج والذي كان قد بدأ منذ ساعات من الطبيعي أن يستمر بغناء شقيقته نانسي عجرم والتي قدمت أغنيتها الشهيرة "لون عيونك" ضمن أجواء رومانسية.

نانسي عجرم أطلت بفستان باللون الزهري أثار إعجاب الجمهور والذي أطلق عدة تعليقات كان منها "شو طالعة حلوة".. وتابع أخر "الألوان تفتح النفس عليها"..وجاء في تعليق أحدهم "أحلى من يلبس زهري".

من هو شقيق نانسي عجرم ؟

عن حياته فقد ولد نبيل في الأشرفية بيروت وأخواته هم الكاتبة نادين عجرم والفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهو أصغر منها، أما عن مشواره الفني فقد كانت انطلاقته عام 2006 حيث قدم أول أغنية له بعنوان بياع الوفا مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله ،قدم بعدها أغاني منفردة لكنه ابتعد عن الساحة الفنية ،وعاد من بعدها عن طريق التلحين لعدة نجوم من بينهم شقيقته نانسي عجرم.

إحدى أعمال نبيل عجرم كانت أغنية "ليش معذبني" والتي أطلقها على طريقة الفيديو كليب وحققت ضجة كبيرة بسبب جرأة المحتوى الذي قدمه خلال العمل الفني. ومن بعدها أطلق فيديو كليب حمل عنوان "حكايتك إيه" إضافةً إلى مجموعة أغاني سينجل من بينها أما اتخطفط خطفة، تعال هنا، حبيتا، قلي يلي، كل البنات، اللي ظالم"

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