نوال الزغبي متهمة بالتطاول على الذات الإلهية ..والسبب هذه التغريدة!

هجوم كبير تتعرض له الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد أن شاركت تغريدة عبر حسابها في تويتر منذ ساعات.

التغريدة التي شاركتها نوال جاء فيها التالي "الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة"!!

الجمهور والذي تناقل التغريدة على نطاق واسع هاجم نوال الزغبي بعدة تعليقات كان منها

"قال الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" الجاهلة لاتعلم انو الله تعالى لا يجوز تشبيهه الا بما وصف به نفسه عز و جلل..جل من لا يخطئ بس لما تعرف غلطك و تضلك ماشي فيه و مصر عليه كااارثة"

وتابع أحدهم "شفت اغلب التعليقات عم يحكوا بإحترام وعم يشرحولا الفكرة،اكيد التويت غلط واكيد ممنوع حدا يسيئ الها حتى لو غلطت بس بما انها قاعدة تعمل ريتويتات معناها حابة تزيد البلبله عالتويت او عم تفرجي الناس انو مش فارقه معها وبالحالتين هاد غلط لانو ايا موضوع بخص ربنا مش خرج تتولدن وتقلل عقل فيه"

وجاء في تعليق آخر "الله تعالى اعظم واكبر من انو يتشبه بشي تاني ...كيف عم تشبه الخالق بشي هو خالقه ! يعني خانها التعبير اول مرة عملت ريتويت للاستفزاز يعني !!كرمال الله فهموها كل كلمة عم تنحسب عليها الموضوع اكبر من انو تعمل منو بلبلة عتويتر لكم ساعة بس"

في حيت تابع آخر "مفكرة هيك عم تكون حديث السوشيل ميديا والبسطات بحس هالفنانين بس كبرو بالعمر صارو متل الختايرا بيعملو ويقولو شو مابدن ومافرق معن حدا معقول يفكرو هيك المهم بس ينحكى عنن ما بيهم كيف"

من جهة أخرى، دافع البعض عن نوال الزغبي واعتبروا أنها لم تقصد التشبيه بل الدلالة وكان من بين تغريدات المدافعين عنها:

"يقول الرسول محمد( انما الاعمال بالنيات) وتغريدتك واضح أنها من نية طيبة لذلك لاتلتفتِ لمن يتتبع ما بين الكلمات"...

وتابع أحدهم "فاتحين دار افتاء عند نوال الزغبي فهموا شو عم تحكي و شو المقصد و بعدين افحمون"

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