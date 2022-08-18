شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها مع (أجدع راجل فى مصر)

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة جديدة لها مع مدير أعمالها الجديد (ميمى فؤاد)، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة: (أجدع راجل فى مصر)، تزامنًا مع التحضيرات الفنية التي تقوم بها في الفترة الحالية.

هذا و تستعد شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل اسم (المترو) والتي سيتم طرحها على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، ومنصات الموسيقى المختلفة. (المترو) من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

كما ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان (عودتني الدنيا) بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .