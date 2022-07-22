نوال الزغبي توجه هذه الرسالة لشيرين عبد الوهاب

حرصت النجمة نوال الزغبي على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد كشفها تفاصيل جديدة فى أزمتها مع طليقها حسام حبيب. و كان أحد متابعي النجمة اللبنانية كتب قائلا: (لازم تهدي أغنية "حفلة" لصديقتك شيرين عبد الوهاب)، فغردت نوال الزغبي بدورها عبر حسابها على (تويتر)، قائلة:(أكيددد أحلى إهداء لشيرين وبقولها يا حبيبة قلبي يا تعيشي لحدّ يصونِك، يا تعيشي لنفسك بس).

نوال الزغبي كانت قد طرحت قبل بضعة أيام أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (حفلة) عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب).

أغنية (حفلة) من كلمات هاني صارو، والحان أحمد زعيم، وتوزيع و ميكس و ماستر عمرو الخضري، والفيديو كليب من اخراج فادي حداد.







