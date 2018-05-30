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بكاء شيرين بعد غنائها لأغنية "كدة يا قلبي" وتعترف: كلامي لعمرو دياب لم يكن زلة لسان!

بكاء شيرين بعد غنائها لأغنية "كدة يا قلبي" وتعترف: كلامي لعمرو دياب لم يكن زلة لسان!
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