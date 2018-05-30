شيرين

حّلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة في برنامج "مجموعة إنسان" والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة MBC, وأكدت شيرين أنها لم تكن تنوي الظهور إعلاميًا ولكن عندما تابعت البرنامج أحبت طريقة طرح الأسئلة وأحبت فكرة أن البرنامج إنساني وليس لتصيّد أخطاء الفنانين.

وخلال الحلقة طلب مقدم البرنامج علي العلياني من شيرين عبد الوهاب أن تقوم بغناء أغنيتها المشهورة "كده يا قلبي" وأن تهديها لروح والدها المتوفى، وما أن بدأت بغنائها بإحساسها المعهود، حتى انهارت بالبكاء وقالت: "حرام عليك مش هاقدر".

ومن أبرز ما جاء خلال اللقاء كان سؤال شيرين عن خلافها مع الهضبة عمرو دياب، وأكدت عندما تم سؤالها عن تصريحاتها في زفاف عمرو يوسف وكنده علوش عندما قالت عن عمرو دياب أنه "كبر وعجّز"، بأنها لم تكن زلة لسان بل كان كله مقصودًا، وردًا على تصريحاته.

وأوضحت شيرين بأن السبب وراء ذلك هو كلام عمرو دياب الذي كان يصلها ولم يكن بالكلام الجيد، وعندما صورت أغنية "على بالي" وهي جالسة على كرسي، قال عنها عمرو دياب شيئًا سيّئًا لم ترضَ شيرين حتى بأن تصرّح عنه في البرنامج، لذا كان تصريحها بمثابة أخذ حق.

على صعيد آخر، ستكون شيرين متواجدة في السعودية في 19 يونيو في جدة في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية لإحياء حفلها الغنائي لأول مرة في السعودية.

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