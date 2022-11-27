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شيري عادل وطارق صبري كراكبي دراجات في أحدث ظهور.. "الضهر و السند"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:10
شيري عادل وطارق
شيري عادل وطارق

يستمتع الفنانان المصريان طارق صبري و شيري عادل بفترة خطوبتهما، منتهزين الفرصة للتعبير عن حبهما لبعضهما البعض.

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شيري عادل وطارق صبري بأزياء متطابقة

شاركت طارق صبري متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بخطيبته شيري عادل أثناء استمتاعهما بأشعة الشمس، وأطلَّ الثنائي بأزياء متطابقة مستوحاة من راكبي الدراجات النارية، حيث ارتدا كلاهما جاكيت من الجلد الأسود نسَّقاه مع تيشيرت أبيض اللون ونظارات شمسية.

وأرفق طارق الصورة بتعليق، كتب فيه: "الضهر و السند".

شيري عادل

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة مشيدين بجمال الثنائي، فكتب أحدهم: "ربنا يزيدكم تألف و اندماج و ينور طريقكم".

وأضاف: "اول مره في حياتي اكتب تعليق لممثله بجد لايقين علي بعض وشكلكو يبهر".
 

كلمات دالة:شيري عادل

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