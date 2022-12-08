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شيلاء سبت تلعب كرة السلة بالزي البدوي.. "والله إني قيم واخلاق"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 08:07
شيلاء سبت
شيلاء سبت

تصدر اسم الفنانة البحرينية شيلاء سبت قائمة الأعلى تداولًا في موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ظهورها باللباس البدوي.

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شيلاء سبت بالزي البدوي

شاركت شيلا سبت متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" عدة مقاطع فيديو تظهر فيها باللباس البدوي التقليدي خلال زيارتها لقرية "زمان" في المملكة العربية السعودية، والذي يتألف من الشنبر أي (الملفع )، وهو قماش أسود يلف الرأس وترتديه المرأه تحت العصبه السوداء من قماش الحرير.

في حين ارتدت ثوب أبيض مرقط بالذهبي، ونسَّقته بكارديجان من الشيفون الأسود الشفاف المطرز باللون الذهبي.

شيلاء سبت

وشاركت سبت تغريدة، كتبت فيها: "والله اني قيم واخلاق ومبادىء..ولي حولي يشهدون لي 👏🏼 ما اضر احد واكرم حتى اللئيم البداوة مع البشر مو شكلك الخارجي يالبى".

كما نشرت مقطع فيديو لها أثناء لعبها كرة السلة في إحدى أماكن الترفيه، وكتبت: "مهارات حتى بالكعب والبرقع يالبى".

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كلمات دالة:شيلاء سبت

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