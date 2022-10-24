شيماء سبت في أحضان السفير الإسرائيلي بالبحرين.. والمتابعون غاضبون

أثارت الفنانة البحرينية شيماء سبت حالة من الجدل وموجة من الغضب بعد ظهورها في أحضان سفير الاحتلال الإسرائيلي بالبحرين، وهي في حالة من السعادة البادية على ملامحها.

شيماء سبت مع السفير الإسرائيلي بالبحرين

وتوجَّه سفير الاحتلال في البحرين، إيتان نائيه، عبر حسابه على موقع "تويتر" لنشر تغريدة يعرب من خلالها عن مدى سعادة بالاستضافة البحرينية التي تلقاها، وأرفقها بمجموعة صور تجمعه مع شخصيات بحرينية من بينهم شيماء.

وأرفق أتيان تائيه التغريدة بتعليق، كتب فيه: "يوم جمعة رائع في المنامة مع أصدقائنا البحرينيين، في ضيافة أمل وماليكوي، بالإضافة إلى وحيد وجورج ميدلتون والممثلة البحرينية الشهيرة شيماء سبت".







وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم إزاء الصور التي تجمع سبت والسفير، فعلَّق الناشط الحقوقي البحريني يوسف الجمري على الصور، وكتب: "الممثلة البحرينية شيماء سبت تتجرد من الانسانية وتضع يدها في يد السفير الاسرائيلي في البحرين ايتان نائيه".

وعلَّق آخر: "رغم أن مصر اقدم الدول العربية في سباقهم المرثوني نحو التطبيع لكن الفنانين المصريين يرفضون الذهاب لإسرائيل و الحضور مع الإسرائيلين لأنهم يعتبرون التطبيع حكومي لا شعبي لكن شيماء تمادت في قبلاتها مع السفير الإسرائيلي احترمو عاداتنا و تقاليدنا احترمو دينا احترمو اهاليكم".