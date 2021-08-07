شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها بطريقة كوميدية مبهجة

احتفلت الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها و نشرت صورة كوميدية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وظهرت شيماء سيف في جسم طفلة ممسكة ببالون أحمر ، وحازت الصورة علي اعجاب متابعي شيماء سيف وجادت التعليقات كالاتي :(كل سنة و انتي جميلة ، احلس شيماء في الدنيا ، بنحبك جدا) .

هذا و تواصل شيماء سيف و نجم الكوميديا بيومي فؤاد وشيماء سيف تحضيراتهما لمسلسل جديد بعنوان (الجار للجار)، والمقرر تصويره خارج مصر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من فناني سوريا ولبنان منهم السورية مرام علي واللبنانية جيسي عبدو، المسلسل من تأليف أسامة حسام الدين.

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل (في بيتنا روبرت) والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية (زومبا).

(مسلسل في بيتنا روبوت) من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعي وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.