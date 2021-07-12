شيماء علام بإطلالة فاضحة في إحدى بارات دبي.. والمتابعون غاضبون!

أثارت الموديل المغربية شيماء علام موجة من الجدل والغضب بسبب إطلالتها الفاضحة في إحدى البارات في مدينة دبي.

شاركت شيماء علام متابعيها الذين يصل عددهم لأكثر من 1.1 مليون متابع على موقع "إنستغرام" صورة لها أمام بارة للمشروبات الكحولية مُستعرضةً مفاتنها بتوب أبيض جاء على شكل حمالة صدر كروس نسَّقته بليغينع بيج ذي خصر عال]، وانتعلت حذاء رياضي أبيض.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء بإيموجي على شكل قرد وعلامة نصر.

وسارع رواد موقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصورة والتعبير عن غضبهم واستهجانهم لإطلالتها التي اعتبرها البعض بالفاضحة، فكتبت إحدى المتابعات: " مقتنعه بالبس مالتج وانتي ببلد عربي!!!!ترا كلشش اوڤر🙌"

وعلَّق آخر مُنتقدًا مكياجها وشكلها قائلًا: " كل هاد مكياج .. اقسم بالله بدون مكياج ما باخدك شبشب فرجلي".

وكتبت إحداهن ساخرة: " ليش ليستي ولله مش حلوو خليكي بدون لبس احسن".

من هي شيماء علام؟

شيماء علام، هي عارضة ازياء عراقية، ولدت في المغرب ثم انتقلت لدبي في الإمارات المتحدة العربية للدراسة وحصلت على شهادة البكلوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي. كما تعتبر ناشطة وإعلامية مؤثره في برامج التواصل الاجتماعي.

تمتلك علام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أكثر من 1.1 مليون متابع ممن ينظرون جديدها في مجال الموضة والجمال، حيث تشارك خلاله سفراتها وإطلالاتها الجريئة.