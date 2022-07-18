شيماء علي تعلن حملها بطفلها الرابع.. والفنانون يباركون

أعلنت الفنانة الكويتية شيماء علي حلمها بطفلها الرابع عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، لتغرق بالتبريكات والتهاني من جمهورها وزملائها الفنانين.

شيماء علي حامل بطفلها الرابع

وشاركت شيماء علي متابعيها عبر حسابها "إنستغرام" صورة لطيفة لها، مُستعرضة تكورر بطنها بارتدائها فستانًا رمادي ضيق، بينما وضعت يدها على بطنها؛ في إشارة إلى حملها.

وأرفقت شيماء الصورة بتعليق تطلب فيه من متابعيها الدعاء لها، وكتبت: "اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله… الحمدلله ياربي على كثرة عطاياك ..يارب انك اتمم علي وترزق كل مشتاق والله اني ادعيلكم من كل قلبي ربي يرزقكم 💕دعواتكم لي".

وكان من بين المهنئين الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي كتبت: "يا روحي اللهم آمين ويبلغج بكل ذريتج"، وعلَّقت: ريم أرحمة: " الله يبلغج في ذريتج ويقومج بالسلامة وتيبينه سالم ويرزقج بره حبيبتي"

وكتبت الفنانة البحرينية أميرة محمد: "عمري شيوم الله يتمم لج على خير يارب"، وعلَّقت غدير السبتي "عمرررري شيوم الله يتمم عليج و تشوفين عرسهم يا رب العالمين".

ودائمًا ما تشارك شيماء صورًا مع أطفالها الثلاثة دون إظهار ملامحهم، متمنيةً لهم السعادة التوفيق، كما تشارك لمحات من حفل أعياد ميلادهم.

ففي شهر يونيو الماضي، احتفلت الفنانة بعيد ميلاد ابنتها الخامس فنشرت صورة تجمعها بها.