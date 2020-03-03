تسريب فيديو يكشف عن مشادة عنيفة بين محمد رمضان وباسم سمرة قبل  واقعة دفعه على المسرح

كشف مقطع فيديو جديد، تم تسريبه خلال الساعات الماضية، تفاصيل ما حدث بين الفنانين المصريين محمد رمضان وباسم سمرة، أثناء حضورها حفل زفاف شعبي، قبل واقعة دفع الأخير للأول في يده على المسرح أثناء غنائه.

وظهر رمضان وسمرة في الفيديو، وهما كادا يشتبكان بالأيدي ووقعت بينهما مشادة كلامية وسط تجمع عدد من الأشخاص حولهما للسيطرة على الموقف حال تطوره.

وكشف مصدر مقرب من محمد رمضان لـ"إرم نيوز"، أن سمرة شعر بغضب شديد أثناء قيام الأول بأداء أغنية "مافيا"، التي تحمل بعض الكلمات فسرها البعض بأنها موجهة لمنافسيه في الوسط الفني.

وأفاد المصدر، أن محمد رمضان فوجئ بقدوم سمرة نحوه والحديث معه بطريقة عنيفة، وكاد يشتبك معه بالأيدي، رافضًا أدائه الأغنية.

وأشار إلى أن الموقف تطور بعدما تجاهل رمضان حديث باسم سمرة له، فقام الأخير بدفعه في يده، كما ظهر في الفيديو الأول الذي تم تداوله منذ 10 أيام تقريبًا.

وكان سمرة قد نفى تعمده الاعتداء على محمد رمضان أثناء غنائه على المسرح، في حفل الزفاف، قائلًا: "حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان".

وأردف: "البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود".

أما محمد رمضان فعلق على واقعة دفع باسم سمرة له في يده، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "شاهدت الفيديو بالفعل، وحينما حدث هذا الموقف، شعرت في حينها أن الأمر غريب، تداركت الموقف، لم يكن لي أي رد فعل، باسم سمرة صديقي ومثل أخي، ولم يكن في وعيه أثناء قيامه بدفعي، لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال".

ومن جانبه أبدى باسم سمرة غضبه من تصريحات محمد رمضان وعلق قائلًا: "ماقدرش أرد.. لإني ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق نمثل فيها بطولة مشتركة ونشوف مين موهوب أكتر".

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