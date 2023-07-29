صابرين تثير الجدل بظهورها في عزاء والد مي كساب

البوابة-لفتت الفنانة صابرين، أنظار و تساؤلات جمهورها بعد ظهورها بنحافة مفرطة في عزاء والد الفنانة مي كساب الي رحل عن عالمنا قبل ايام قليلة.

و قد فوجئ الجمهور بالفنانة هي تؤدي واجب العزاء في وفاة والد زميلتها مي كساب، وقد خسرت الكثير من وزنها، مما دفع الجمهور للسؤال عن صحتها للاطمئنان عليها.

يشار الى ان تواجد صابرين في العزاء هو ظهورها الاول بعد غياب أكثر من 7 شهور منذ إعلان خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق، الذي تم في أواخر العام الماضي، حيث اختفت صابرين، و غابت عن المشاركة في المناسبات الفنية و الاجتماعية، بالإضافة إلى ابتعادها عن التواجد على منصات التواصل الاجتماعي، و لاسيما بعد أن صرحت أنها لا تريد الحديث في ذلك الأمر؛ كونه مسألة شخصية.