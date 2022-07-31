صاحب أغنية "مفيش صاحب يتصاحب" يتجه للإنشاد الديني



فاجأ مطرب المهرجانات السابق، فارس حميدة ، متابعيه بقرار تركه الغناء نهائيًا واتجاهه إلى الإنشاد الديني.

فارس حميدة يترك غناء المهرجانات

وطرح فارس حميد، صاحب أغنية "مفيش صاحب بتصاحب"، أولى أناشيده الدينية بعنوان "العليل- فكيف االسبيل إل أن أتوب" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وشارك منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، كتب فيه: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".

وتفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع قرار حميدة، وأشاد الكثيرون بخطوته، فعلَّق الداعية سامح محمد بسيوني: ”ما شاء الله تبارك الله يا فارس الإسلام.. اسأل الله لك السداد والرشاد.. اللهم خذ بايدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك“.

وعلَّق الداعية المصري عبدالله رشدي: "يا فارس..والله ما سمعت أنشودة شدتني من سنين زي الأنشودة دي..ثبتك الله".

وازداد عدد متابعي حميدة منذ قرار تركه الغناء أكثر من 70 ألف متابع، كما حظيت أغنيه "العليل" على ما يقارب الـ216 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".

واشتهر حميدة بعمر الـ13 بعد انضمامه لفرقة "أولاد سليم اللبانين"، حيث أطلقوا أغنية المهرجانات "مفيش صاحب يتصاحب" عام 2015، والتي تخطَّت الـ10 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها، و153 مليون مشاهدة منذ إصدارها.

وكانت الفرقة المكوَّنة من: فارس حميدة، وحسن البرنس، وناصر غندي، قد توجهوا من محافظة الاسكتدرية إلى القاهرة لبدء طريقهم في مجال الغناء، وتعاقدوا مع عدة شركات، لكنهم لم يكملوا طريقهم واختفوا جميعهم ولم يطلقوا أغنية بعدها، عقب وفاة أحد أعضاء الفرقة، زيكا عامل الدي جي.