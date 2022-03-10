"صالون هدى" يثير غضب المتابعين.. مشاهد تعري وقصة لا تخدم النضال الفلسطيني

أحدث الفيلم الفلسطيني "صالون هدى" حالة من الجدل والهجوم بسبب محاولته تشويه النضال الفلسطيني وصورة الفلسطينيين والفلسطينيات، إضافة إلى تطبيعه مع الإباحية نظرًا لاحتوائه بعض المشاهده التي وصف بـ"الخادشة للحياء".



أحداث فيلم "صالون هدى"



تدور أحداث الفيلم حول سيدة فلسطينية تدعى "هدى" تعمل في صالون تجميل بمدينة بيت لحم، تعاني من اضطرابات وأزمات نفسية بعدما هجرها زوجها وأولاده؛ الأمر الذي أدى إلى وقوعها في وحل العمالة للاحتلال الإسرائيلي.

تعمل "هدى"، التي تجسد دورها الممثلة الفلسطينية منال عوض، على تخدير النساء اللواتي يرتدن صالونها، ثم تعمل على تصويرهم بأوضاع مخلة بالأداب من أجل ابتزازهن للعمل لصالح مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت إحدى ضحايا هدى أم شابة تدعى "ريم"، التي تزور صالون التجميل من أجل قصة شعر جديدة، لتقوم صاحبة الصالون بتخديرها وتصويرها بوضع مُخِّل ثم تبتزها من أجل العمل لصالح الاحتلال؛ حينها تعيش "ريم" حالة من الخوف والقلق ويكون من الصعب عليها الاختيار بين شرفها أو خيانة بلدها.

يحدث خلافات كبيرة بين "ريم" وزوجها "يوسف" وعائلته، وتقرر مصارحته بالكارثة التي تواجهها، لكنه يقرر التخلي عنها لمواجهة مصير مجهول.

فيلم "صالون هدى" ومشاهده الإباحية



وانتقد الكثيرون العمل بسبب مشاهده المخِّلة بالأخلاق والأداب العامة والقيم الدينية، حيث اتهمه البعض بمحاولة ضرب النسيج المجتمعي وعرض صورة غير واقعية للمجتمع الفلسطيني.

وكان من بين المشاهد التي أثارت حفيظة المشاهدين، لحظة تعرية "ريم" من ملابسها لتقاط صور لها فوق السرير بأوضاع مخِّلة، ووضع المحقق يده داخل قميص "هدى" ملامسًا صدرها من أجل إخراج صورة كانت تخبئها، وغيرها.





أبطال فيلم "صالون هدى"



الفيلم من بطولة منال عوض، وميساء عبدالهادي، وعلي سليمان، وسامر بشارات، وكامل الباشا، وعمر أبو عامر، وأشرف على إخراج العمل المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الذي عمل سابقًا على إخراج الفيلم الفلسطيني "أميرة" الذي منع عرضه بسبب قصته التي تخدم روايات الاحتلال الصهيوني.

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد "صالون هدى" الإباحية



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العمل، ووجهت إحداهن كلامها إلى الممثلة منال عوض، وكتبت: "منال عوض، أنا ما بعرف كيف قبلتي على نفسك تصوير هيك مشهد وتقبله؟ أساسًا المفروض منك أنك ترفضي هيك عمل إذا كان جزء و مشهد التعري الكامل فيه!! بستغرب كيف قدرتي تعري فتاة بشكل كامل.. بستغرب كيف قدرتي تتقبلي مشهد انه شاب يتعرى كليًا قدامك ويناموا عالتخت وتصوريهم؟ واعضائهم وجسدهم كله مكشوف".



قصة فيلم "أميرة"

أثار الفيلم حالة من الجدل والانتقادات نتيحة تناوله موضوع "النطف المهربة" بطريقة لا تخدم النضال الفلسطيني، حيث تدور أحداثه حول الأسير نوار الذي يتمكن من تهريب نطفة له من سجون الاحتلال من أجل مساعدة زوجته، التي تجسد دورها الممثلة الأردنية صبا مبارك، على الحمل عن طريق التلقيح المجهري، لتنجب طفلتها "أميرة".

حينما تكبر أميرة تدرك أن والدها نوار عقيم؛ لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتبدأ رحلة البحث هوية والدها الأصلي، لتعلم في النهاية أنه ضابط اسرائيلي.