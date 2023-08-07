صباح الجزائري بإطلالة من وحي الأميرة رجوة.. وتبدو كدمية "باربي"

باتت الأميرة رجوة الحسين أيقونة للموضة تتبعها الفنانات العربيات، من بينهن الفنانة السورية صباح الجزائري التي خطفت الأضواء في أحدث جلسة تصوير لها من دبي.

صباح الجزائري بإطلالة شبيهة للأميرة رجوة

اختارت الجزائري إطلالة أنيقة وردية اعتمدتها رجوة في عقد قرآن طلال الصالح، نجل الأميرة عالية بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبدالله الثاني.

وتوجَّهت الجزائري عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة متابعيها سلسلة صور من جلسة تصوير حديثة خضعت لها، حيث بدت فيها أشبه بدمية "باربي" مرتديةًا فستانًا وردي من قماش الساتان من ماركة "باكو رابان" جاء بياقة متوسطة الطول وثنيات أنيقة ناحية منطقة الكتفين، وأزرار أمامية على طول الفستان.

ويُشار إلى أن الفستان من مجموعة دار "باكو رابان" التي عرضتها في متجر "هارفي نيكلز"، ويبلغ سعرها 594 يورو.

وأكملت الجزائري إطلالتها بتسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياجًا من درجات الترابي، فيما انتعلت صندلًا باللون الأسود ذي كعب عالي.

ردود أفعال المتابعين

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها، فعلَّقت الفنانة السورية شكران مرتجى: "ست الستات"، وأضافت رنا شميس: "قمرنا الحلوووو"، وعلَّق الفنان محمود نصر: "بيلبقلك تضحكي و انتي عندك احلى ضحكة اصلاً 😂 .. صبوحتنا الحلوة".