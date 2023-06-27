صحيفة تكشف جنس مولود ليندسي لوهان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تنتظر مولودًا ذكرًا من زوجها الإماراتي بدر شماس.

ليندسي لوهان تتوقع صبي

أشار موقع "تي أم زي" إلى أن لوهان، البالغة من العمر 36 عامًا، اقترب موعد ولادتها وتوشك على إنجاب مولودًا ذكرًا، حيث ستنسافر والدتها ديانا إلى دبي لتتواجد إلى جانبها دعمًا لها خلال هذه الفترة، كما سيحضر بعض من أشقائها لمقابلة ابن شقيقتهم.





ليندسي لوهان في سلطنة عمان

وفي وقت سابق، نشرت نجمة هوليوودمجموعة من الصور لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في أحد منتجعات الفاخرة في سلطنة عُمان.

وشاركت ليندسي صورها وهي تجلس بجانب البركة تحت أشعة الشمس بينما كانت ترتدي ملابس بحر قطعة واحدة باللون الأسود، حيث كشف بطنها المنتفخ عن حملها بالأشهر الأخيرة.

وفي صورة ثانية ظهرت لوهان وهي تسبح داخل المنتجع حيث يبدو انها تستمتع بوقتها هناك.