ليندسي لوهان تستعرض حملها بطريقة مثيرة في سلطنة عُمان .. بملابس البحر

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" عن حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الاماراتي "بدر الشمّاس" والذي كانت قد احتفلت بزواجها منه في العام الماضي.

ليندسي لوهان تستعرض حملها في سلطنة عُمان



نشرت النجمة الهوليوودية العالمية "ليندسي لوهان" مجموعة من الصور لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في أحد منتجعات الفاخرة في سلطنة عُمان.



شاركت ليندسي صورها وهي تجلس بجانب البركة تحت أشعة الشمس بينما كانت ترتدي ملابس بحر قطعة واحدة باللون الأسود، حيث كشف بطنها المنتفخ عن حملها بالأشهر الأخيرة.



وظهرت الفنانة العالمية مبتسمة خلال التقاط الصورة، ولم يتم الكشف عن موعد استقبالها طفلها الأول أو جنس الجنين.

وفي صورة ثانية ظهرت لوهان وهي تسبح داخل المنتجع حيث يبدو انها تستمتع بوقتها هناك.

علاقة ليندسي لوهان ورجل الأعمال الإماراتي بدر الشمّاس



وكانت ليندسي لوهان قد اثارت ضجّة كبيرة خلال وقت سابق وذلك بعد ارتباطها برجل الاعمال الاماراتي بدر الشمّاس، وكشفت الفنانة العالمية في وقت سابق أنها التقت بزوجها الحالي في مدينة دبي الإماراتية.



وأعلنت ليندسي وبدر الشمّاس خطوبتهما بشكل مفاجئ، وبعد فترة وجيزة أعلنا عن زواجهما رسميًا في حفل زفاف ضم عدد من أصدقائهما.

والجدير بالذكر أن لوهان كانت قد أثارت الجدل اكثر من مرة حول اعتناقها الدين الإسلامي لا سيما بعد التقاطها لأكثر من مرة مرتدية الحجاب وممسكة القرآن الكريم في يدها.