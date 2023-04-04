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ليندسي لوهان والإماراتي بدر الشماس يحتفلان بعيد زواجهما أمام البحر

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 07:49
ليندسي لوهان
ليندسي لوهان

يصادف يوم أمس الإثنين الموافق 3 إبريل الذكرى السنوية الأولى لزواج النجمة الأمريكية ليندسي لوهان من زوجها الإماراتي بدر شماس.

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ليندسي لوهان تحتفل بعيد زواجها

وتوجَّهت ليندسي لوهان عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها من أمام البحر الشاسع وهما يتعانقان وابتسامة كبيرة ترتسم على شفاههما، حيث أشار البعض أن الصورة التقطت خلال تواجدهما في إيرلندا.

وأرفقت لوهان الصورة، التي حصدت على ما يقارب اربع مليون إعجاب، بتعليق كتبت فيه: "3 إبريل 2023، مضى عام واحد اليوم.. عيد زواج سعيد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور لوهان متمنيين لها السعادة والحب، فعلَّقت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون على منشورها: "عيد زواج سعيد.. سعيدة جدًا لكما"، وأضافت مشهورة السوشال ميديا كارن وازن رموز تعبيرية على شكل قلوب.

ليندسي لوهان

ليندسي لوهان تعلن حملها بطفلها الأول

ويأتي احتفال لوهان بعيد زواجها بعد أسابيع من إعلان حملها بطفلها الأول عبر مشاركة صور للباس طفل أبيض كتب عليه عبارة "قريبًا".

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كما أضافت لوهان تعليق على الصورة بقولها: "قريباً، نحن محظوظون ومتحمسون"، كما كتبت تعليق عبارة عن رمز لوجه طفل صغير وزجاجة أطفال وقلب.

ولم تصرّح النجمة العالمية بأي معلومات أخرى حول حملها بطفلها الأول، وما جنس المولود.

ليندسي لوهان

كلمات دالة:ليندسي لوهان

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