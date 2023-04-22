صدمة في الوسط الفني بعد وفاة الفنان السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

صُدم الوسط الفني السوري بإعلان وفاة الفنان محمد قنوع منذ قليل عن عمر 49 عامًا بعد إصابته بجلطة قلبية مفاجئة، وأثار خبر وفاة الفنان السوري المفاجئ صدمة كبيرة بين جمهور الفنان الراحل وزملائه في التمثيل.

وفاة محمد قنوع عن 49 عامًا

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن وفاة الفنان محمد قنوع بشكل مفاجئ بعد تعرضه لجلطة قلبية عن 49 عامًا.

وسارع أبرز نجوم الفن إلى نعي الفنان الراحل والتعبير عن صدمتهم من بينهم طلال مارديني، باسم ياخور، شكران مرتجى، يامن الحجلي وآخرون.

وكتب الفنان مصطفى الخاني عبر حسابه في انستغران ناعيًا محمد قنوع: "😔وفاة الشاب #محمد_قنوع عن عمر يناهز 49 عاماً إثر نوبة قلبية ... ألف رحمة لروحك الطيبة يا أبو مروان ويصبر أهلك وحبايبك ،إنا لله وإنا إليه لراجعون .".

أما الفنان اللبناني يوسف الخال فقد عبر عن صدمته قائلًا: l يا الله.. و الله ما بقى فينا نحمل. محمد شيخ الشباب.. خيرة الشباب.. جميل الفنانين الممثلين..الله يرحم روحك. ‫#محمد_قنوع‬".

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل شارك في الموسم الرمضاني بالعديد من الأعمال من بينها مسلسل العربجي وجسد فيه شخصية شومان، ومسلسل زقاق الجن وجسد شخصية حيدر، مسلسل مربى العز وشخصية أنيس، مسلسل باب الحارة 13، مسلسل صبايا شخصية صافي، مسلسل قرار وزير وشخصية هاني.

وسيعرض للفنان الراحل بعد الموسم الرمضاني مسلسل مال القبان وكانون، وللراحل 4 أبناء وهم مايا، ماسه، مروان، عدنان.