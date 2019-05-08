صدور الحكم النهائي في قضية زينة مع العائلة الأمريكية..إليكم التفاصيل

بعد تأجيلات عدة، وتصريحات من هنا وهناك، واستماع لأقوال الشهود في أكثر من مناسبة، أصدرت محكمة الجنح في دبي قرارها النهائي في قضية الممثلة المصرية زينة مع العائلة الامريكية من أصل مصري.

وقضت المحكمة بتغريم كلا الطرفين بمبلغ مالي وقدره 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إحالة الدعوتين إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكان أحد الشهود الذي تواجد حينما وقعت المشاجرة، صرّح بأقواله إلى المحكمة، وقال أنه سمع زينة تصرخ وتسب طفلة وتضربها على يدها، ليأتي الأبوان إلى الفنانة ويسألونها عن سبب قيامها بضرب طفلتهما، ومن ثم تقوم شقيقة زينة بضرب الأم بالإضافة إلى قيام زينة بضرب الأب أثناء محاولته تخليص زوجته.

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال زينة السينمائية مشاركتها في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وهو من بطولة ليلى علوي وإيناس كامل وعبد الرحيم حسن وأحمد حاتم وفراس سعيد، ومن تاليف محمد أمين وإخراجه.

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