نجل مشاري البلام يحل مكان والده في المسلسل الرمضاني..شاهدوا الإعلان!

ما يزال العالم العربي والوسط الخليجي تحديداً في صدمة كبيرة بعد وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام نتيجة فيروس كورونا المستجد.

الراحل كان يشارك بتصوير مسلسل "بيت الذل" الذي جمعه بعدة وجوه من بينهم "لولوة الملا، عبد الله الطليحي، إيمان فيصل، إيمان الحسيني"، وعلى الأغلب لم يتمكن من إستكمال باقي الحلقات لذلك حل مكانه نجله صالح.

الفنانة الكويتية المعتزلة صمود الكندري والتي هي المنتجة للعمل شاركت صُور لـ صالح وارفقتها بتعليق"صالح البلام شكرا لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكرا لتواجدك بالعمل في اخر ايام التصوير..ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك واطال الله بعمرك".

بالعودة لـ قصة مشاري فقد قررت زوجته ونجله توكيل المحامي الكويتي "حسين بن شيمة" لمحاسبة وزير الصحة على ما تم تداوله حول أن مشاري كان قد فقد حياته بسبب خطأ طبي والذي هو إبرة الكورتيزون التي كان قد حُقن بها أثناء رقوده داخل العناية المركزة، كما صرح والد الراحل أنه لم يتم فحصه عن فيروس كورونا الذي كان مُصاباً به قبل أخذ اللقاح وهو ما زاد الطين بلة.

وأعلن المحامي الخبر بمنشور جاء فيه "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع كتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

نبذة عن مشاري البلام

مشاري صالح محسن البلام ولد في 12 ديسمبر 1972. أدى خلال مسيرته المهنية العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن. حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحًا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارًا أكبر. أما عن حياته العائلية فهو مُتزوج ولديه خمسة أبناء هم "صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة"، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.

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