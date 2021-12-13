صديق سعاد حسني يكشف سبب قتلها.. ونشر تسجيل صوتي لها قبل وفاتها

استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس الملحن والموسيقار الكردي هلكوت زاهر في برنامجه "مع الفارس"، وتطرقا للحديث عن اللحظات الأخيرة لوفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني التي أشيع أنها توفيت منتحرة.

واستبعد هلكوت زاهر فكرة انتحار سعاد حسني مؤكدًا أنها قتلت، حيث أشار أنها كانت في حال جيدة فهم كانا على تواصل أثناء تواجدها في لندن قبل أيام قليلة من وفاتها؛ إذ كانت تعتزم العودة إلى مصر لتجديد نشاطها المسرحي.

وحينما سئل زاهر حول حقيقة انتحار سعاد حسني، أجاب قائلًا: "أستبعد نهائيًا فكرة الانتحار، سعاد حسني قُتلت لأنها كانت على سكة الرجوع إلى مصر، وأنا كنت معها على نفس الطائرة وحددنا طريق الرجوع على طريق شرم الشيخ".

وأشار أن سعاد كانت بصحة جيدة وخضعت لعدة عمليات تجميلية من بينها تحسين شكل أسنانها لتعود إلى مصر بثقة أكبر وبنفسية مرتاحة، وأكد أنه قبل ثلاثة أيام وفاتها، كانا على الاتصال من ألمانيا إلى لندن، وكانت قد أخبرته عن السيناريوهات المعروضة عليها، حيث وافقت على ثلاث أعمال من بينها عمل لرأفت الميهي واختارت الأشخاص الذين تود مشاركتهم في الأعمال من بينهم أحمد زكي وحسين فهمي ومحمد هنيدي.

سعاد حسني قتلت بسبب مذكراتها

وأوضح زاهر أن رغبة سعاد حسني في كتابة مذكراتها والكشف عن حقائق وأسرار غامضة هي سبب مقتلها، حيث نصحها بعدم الإقدام على هذا الفعل.

وأوضح أن سكرتيرة سعاد في السبعينات، ناهد يسري، تعرف الكثير عن مقتلها والخطط التي وضعت لقتلها.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن سعاد ليس لها أصدقاء، بل زملاء في الوسط الفني، باستثناء نادية لطفي.

التسجيل الأخير لـ سعاد حسني

ونشر نزار الفارس مقطع تسجيل صوتي لسعاد حسني مُعربة عن اشتياقها لمصر وأصدقائها والفن.