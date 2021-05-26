صفاء سلطان تحتفل بميلاد ابنتها بأغنية نوال الزغبي.. وتختارا أزياء متطابقة

احتفلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بعيد ميلاد ابنتها أملي، التي أصبحت شابة غاية في الجمال والحُسن، وعبَّرت عن مشاعرها لها على طريقتها الخاصة.

تتمتع صفاء سلطان بصوت رائع جدًا، فهي تجيد تقليد نجمات الغناء العربيات، لذا قررت الغناء لابنتها أملي تعبيرًا عن حبها وفخرها بها واختارت أغنية "تيا" التي غنتها النجمة اللبنانية نوال الزغبي لابنتها تيا ديب، حيث تعد من أجمل أغنيات الأمومة.

كما نشرت سلطان عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو مركب من لقطات لمقابلات صحفية وصور تجمعها بابنتها، ووضعت أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وعلَّقت: " املي بنتي وروحي وعمري وحياتي ...املي بالحياه بحبك مامي".

كما نشرت فيديو مركب آخر يجمعها بابنتها على أنغام أغنية محمد مجذوب بعنوان "يا أحلى بنت بهالكون"، وعلَّقت: " بتاريخ هاد اليوم صرت ام لأحلى صبيه بالدنيا اميرة حياتي ونور عيوني بنتي ورفيقتي وسندي نقطة ضعفي ونقطة قوتي (املي) ربي يسعدك ويحميكي ومايحرمني منك ياكل الدنيه ..بحبك ماما".

وظهرت سلطان وابنتها في الفيديو بإطلالات متطابقة، حيث ارتدتا قميص أبيض بكتف واحد نسقتاه ببنطال جينز أزرق.

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق وتهنئة سلطان، فكتب أحدهم: " يا رب العمر كله فرح وسعادة وهداك بال،كل سنة وانت سالمة، كل سنة وانتوا مع بعض، الله لا يحرمكم من بعض ولا يحرمنا منكن".

وكتبت أخرى: " ما بعرف مافي كلام بعبر عن لي جواتنا تجاهيك وتجاه هالاحساس وخاصة احساس الامومة صعب الواحد يحكي عنو او يعبر، بس رح قلك الله يخليلك ياها وضل شمعة البيت لي منورة دائما، وتبقي انتي سندها و قوتها ونورها، عنجد اني بحبكون ".

أغنية يا تيا

يذكر أن أغنية "يا تيا" من ضمن ألبوم "مالوم" الذي أطلقته الزغبي عام 1999 بالتعاون مع شركة الإنتاج "روتانا"، وقد حققت نجاحاً كبيراً حيث عبّرت به عن مشاعرها كأم.

وتعتبر نوال الفنانة الأولى من بنات جيلها التي غنت لابنتها بعد السيدة صباح.