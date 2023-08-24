صفاء سلطان تعلن "عودتها إلى الحياة" بجلسة تصوير مميزة - بعد معاناة مع مشاكل نفسية وصحية

قررت الفنان الأردنية صفاء سلطان التي عرفت للجمهور من خلال الدراما السورية العودة إلى نشاطاتها وجمهورها بعد فترة من الغياب بسبب معاناتها مع مشاكل نفسية وبعض الصعاب.

صفاء سلطان تعلن "عودتها إلى الحياة"

خضعت سلطان مؤخرًا إلى جلسة تصوير بعدد من الإطلالات من تصميم نيفين بشيتي مطلقة على هذه الجلسة اسم "عودة صفاء سلطان إلى الحياة".

وتأتي ههذه الجلسة بعد معاناة سلطان خلال الفترة الماضية بسبب العديد من المشاكل الصحية وفقدانها والدها في نهاية العام الماضي، مما أثر على حالتها النفسية.

وفي لقاء لها ضمن كواليس جلسة التصوير، كشفت سلطان أنها تجاوزت الفترة الصعبة بعد وفاة والدها، وقررت الاحتفال بتجاوزها هذه الفترة من خلال جلسة التصوير.

وأشارت أنها قررت تجاوز هذه المرحلة من أجل والدتها وابنتها وكل من يحبها، وأكدنت انها بخير بنسبة تصل إلى 95%، وإلى جانب معاناتها النفسية بسبب وفاة والدها كانت الفنانة الأردنية قد عانت صحيًا بعد تعرضها سابقًا لعدد من الجلطات.

صفاء سلطان تتألق في رمضان 2023

تألقت سلطان في الموسم الرمضاني 2023 من خلال شخصية ثريا التي قدمتها في مسلسل البيئة الشامي "زقاق الجن"، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان، الراحل شادي زيدان، ووائل زيدان، أمل عرفة، شكران مرتجى، سعد مينة، أمانة والي، ونخبة من النجوم الشباب وحقق العمل الكثير من النجاح.