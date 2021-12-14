صفحة تكذب علا الفارس.. زوجها إيراني من مدينة عبدان!

انتشرت شائعات تفيد أن زوج الإعلامية الأردنية علا الفارس ذو أصول إيرانية، إلَّا أنها قررت الخروج عن صمتها والكشف انه بريطاني من أصول عربية، لكن بعض الصفحات ما تزال تؤكد العكس.

شاركت علا الفارس تغريدة تكشف من خلالها جنسية زوجها، وكتبت: "تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصو عربية، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".

ورغم نفي علا الفارس جنسية زوجها الإيرانية، إلَّا أن صفحة مختصة بأخبار المشاهير تحمل اسم"Shnina_queen" أكَّدت أن زوج علا الفارس إيراني من مدينة عبدان التي تقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الصفحة الصادمة، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومدافع، فكتبت إحدى المتابعات: "سبحان الله ما ابغى أخوض بذا الموضوع لأنه نصيبها ولكن كانت تعتب على البنات اللي تزوجوا من براد البلد وكانت تشوف نفسها عند رجال بلدها وتغالط حالهه دارت الخليج كله تبغى خليجي وما حد طل في وجهها واخرتها واحد غير عربي".

وتابعت: "ذكرتني بذيك المذيعة النخوة يا عرب اين انتم يا عرب وتدافع عن بدلها وصهيون محتلة ارضها واخرتها تتزوج صهيوني ونقول انتصر الحب اي حب وانت في منابر الإعلام تناهقين واخرتها تاخدين من محتلين ارضيك غريب امرهن".

وأضاف آخر: "كيف بعض بشر يتلونون وتنشرى ذممهم بكل سهولة.. واخرتها خذت إيراني".

ودافعت إحدى المتابعات عنها: "الله يسعدهم، الاصل موب مهم بالموضوع المهم انه يكون رجل بمعنا الكلمة".

وأضافت أخرى: "طيب ان شاء الله هندي العالم شو مايقها مو عارفة".

