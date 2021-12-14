علا الفارس تنشر صورة لفستان زفافها.. يليق بك الأبيض

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس نبأ زواجها من شاب بريطاني ذي أصول عربية عبر حسابها على موقع "تويتر"، وأثارت حماس المتابعين بصور حصرية لفستانها الأبيض الأنيق.

شاركت علا الفارس متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لإطلالتها العرائسية الكلاسيكية، فارتدت فستانًا أبيضًا لؤلؤي أوف شولدر بتصميم بسيط كلاسيكي من قماش الساتان منحها لمسة أنثوية وكأنها من الطبقة الارستقراطية.

وما زاده جمالًا الطرحة البيضاء الطويلة من قماش الشيفون التي انسدلت على الأرض بطريقة دراماتيكية. وأكملت الفارس إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها خلفها ظهرها وتزيَّنت باكسسوار للرأس بسيط وعقد وأقراط مُرصعة بالألماس.

وأرفقت الفارس الصورة بتعليق، جاء فيه: "إنه الوقت للحصول على عائلة".

يُشار أن علا الفارس قد احتفلت بزواجها بحضور أفراد عائلتها والمقربين منها في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان، وحرصت على أن تجري الأمور بسرية فائقة حتى أنها أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها أو لمحات عن عريسها.

وكانت الفارس قد نشرت عبر حسابها صورة لباقة ورود كتبت عليها،: "تم وبحمد الله عقد قراني اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في هير واجعل بيننا مودة ورحمة".

كما نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة تكشف فيها جنسية زوجها، وكتبت: "تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصو عربية، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".



