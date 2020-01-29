صفقة القرن تحرج جوليا بطرس.. ومطالبات بسحب جنسيتها!

تعرضت الفنانة اللبنانية "جوليا بطرس" لهجوم حاد عبر موقع تويتر مساء أمس على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي ترامب لصفقة القرن.

وفي التفاصيل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لصفقة القرن، بدأت حملات الاعتراض عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الفنانين و رواد السوشال ميديا ضد القرار ومن بين المغردين كانت جوليا بطرس التي علقت: بيتي هنا... أرضي هنا... البحرُ السهلُ النهرُ لنا. القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية!

تغريدة جوليا أثارت غضب الجمهور وخاصة اللبناني، إذ أن الأخيرة لم تعلق أبداً بخصوص الوضع السياسي اللبناني غير المستقر وفضلت التزام الصمت وعلى الأغلب يعود السبب ان زوجها هو وزير الدفاع اللبناني، إذ أنها إذا دعمت الثورة سوف تكون قد خانت زوجها وأولادها أما إذا وقفت معهم فستكون قد خانت الشعب اللبناني.

التعليقات على تغريدة جوليا لم ترحمها وكان الهجوم حاد عليها، وأبرز هذه التعليقات: "مع احترامي لصوتك اللبناني يلي غني اجمل و اهم اغاني الثورية ما بيستحق لبنان منك كلمة من وقت الثورة ؟ او خانك الصوت و خانتك الوطنية و كلشي غنيتي كان بس كلام ب غنية لبنان يلي قدملك كتير . ما بيستاهل منك تنسي و اذا لبنانيتك ما نسيتيها ما بقى تغني لشعب و لثورة لبنان اهم منن كلن"

مع احترامي لصوتك اللبناني يلي غني اجمل و اهم اغاني الثورية

ما بيستحق لبنان منك كلمة من وقت الثورة ؟

او خانك الصوت و خانتك الوطنية

و كلشي غنيتي كان بس كلام ب غنية

لبنان يلي قدملك كتير . ما بيستاهل منك تنسي

و اذا لبنانيتك ما نسيتيها

ما بقى تغني لشعب و لثورة

لبنان اهم منن كلن — Joe Karam 🇱🇧 (@joeekaram) January 28, 2020

وأضاف أخر: "بدنا نعذبك تعطينا جنسيتك؟ غيرك بيستاهلا أكتر" كما عاد هاشتاق "جوليا_خرسي" للتصدر من جديد.

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