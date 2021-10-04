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صورة سعد لمجرد وحلا الترك تثير فضول المتابعين.. والأخيرة تشبه والدتها دون مكياج

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:46
حلا الترك وسعد المجرد
حلا الترك وسعد المجرد

عادت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لنشاطها الفني من جديد بعد المشاكل التي عانتها مع والدتها منى السابر ووالدها محمد الترك والفنانة المغربية دنيا بطمة.

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وقد أطلَّت حلا الترك برفقة النجم المغربي سعد لمجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائهما في إحدى صالونات التجميل الشهيرة في مدينة دبي، حيث  نشرت صورة تجمعهما إلى جانب مالك الصالون عبر خاصية "إنستغرام ستوري" وأعاد الفنان مشاركة الصورة عبر حسابه الخاص.

وكانت حلا ترتدي قميصًا برتقالي اللون فضفاض بينما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها، وأسدلت شعرها البني الفاتح المموج على جانبي كتفها، ورأى الكثيرون أنها تشبه لحد كبير والدتها منى السابر.

حلا الترك

في حين ارتدى المجرد قميص تاي داي أزرق ووردي، واعتمر قبعة بيسبول رياضية.

وأثارت صورة الفنانين موجة من الجدل، فمنهم من تساءل عن احتمالية وجود عمل جديد قد يجمع الطرفين، أم أنها مجرد مصادفة.

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وفي سياق آخر، سيطل سعد لمجرد ضيفًا في برنامج "سهرانين" مع الفنان المصري "أمير كرارة" يومي الأربعاء والخميس، وألمح لمجرد إلى وجود مشروع تمثيلي قريب في الفيديو الدعائي للحلقة.

وسيتطرق لمجرد للحديث عن مسيرته الفنية وعلاقته بزملائه والمواقف التي جمعته بهم في كواليس أعماله الفنية، إضافة إلى المواقف الطريفة والمضحكة التي مر بها بعد الأزمات التي تعرض لها.

 

كلمات دالة:حلا التركسعد لمجردنجومفنمنى السابر

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