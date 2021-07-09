منى السابر والقرار النهائي بحق قضيتها مع ابنتها حلا الترك!

أعلنت والدة حلا الترك السيدة منى السابر صدور القرار النهائي بحق القضية الشهيرة والتي شغلت الحديث طوال الفترة الماضية.

القرار النهائي للمحكمة البحرينية جاء فيه إستبدال حكم السجن لمدة سنة بـ العمل اليدوي لتسديد المبلغ المطلوب منها، وشاركت السابر الخبر السعيد بمنشور جاء فيه:

"الحياة تجارب ،والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر..أشكرك يالله أحبك يالله لانك دائما معي وتسخر لي كل يخدم العداله الالهية قبل كل شي ،شكرا لك يالله أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنه لابني #عبدالله"..

وتابعت منى "اشكر المحامية الشيخة سلوى آل الخليفة على مساندتها لي وكرمها وطيبة اخلاقها ومواقفها النبيلة ….واشكر كل العاملين وعلى رأسهم أستاذ الأخ المستشار سعيد همام الذي لطالما كان معي منذ البداية والداعم لي والاستاذ محمد طلعت الذي تعب معاي وكل العاملين وكل طاقمها ،سنين معاي تعبوا كثير انا ممتنه لكم "….

حلا الترك تسجن والدتها منى السابر !

بالعودة لبداية القصة، فبعد حصول منى السابر على الوصاية لأولادها الثلاثة بدأت بالبحث عن منزل لأن طليقها محمد الترك لم يعطها النفقة والمؤخر كما أنه لم يحاول إيجاد مسكن عائلي لطليقته وأطفاله. السابر والتي تعتبر عاطلة عن العمل قررت أن تستخدم نقود ابنتها التي في حسابها من الإعلانات والحفلات التي قدمتها وبحسب منى فإن حلا كانت تعلم بالأمر منذ البداية إلى أن جاء اليوم وقررت حلا وشقيقها الأكبر العودة إلى منزل والدهما وبالتحديد إلى جدتهما من طرف والدهما ليقيما معها.

الأمر لم ينتهِ هنا، فقد رفعت جدة حلا دعوى قضائية ضد طليقة ابنها بتهمة سرقة مبالغ وصلت لـ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، وبالفعل تواجدت حلا في المحكمة وشهدت ضد والدتها ليصدر قرار بسجنها لمدة سنة.



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