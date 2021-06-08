منى السابر تتساءل عن مصيرها بعد انتهاء مهلة سداد المبلغ لابنتها حلا الترك (فيديو)

خرجت منى السابر في فيديو جديد للجمهور يوم أمس من خلال حسابها على "سناب شات"، تحدثت خلاله عن آخر التطورات على القضية المالية التي حُكم عليها فيها بالحبس سنة مع النفاذ بسبب تصرفها بمبلغ 200 ألف دينار بحريني يخص ابنتها الفنانة حلا الترك.

وفي التفاصيل، كانت المحكمة البحرينية قد أمهلت السابر مدة شهر لسداد الملبغ، ولكن بحسب ما قالته خلال الفيديو فإن المدة المخصصة لسداد المبلغ قد انتهت، مؤكدة أن كل شيء على ما هو، وأنها لا تعلم ماذا سيكون مصيرها وما الذي سيجد من جانب المحكمة.

وأشارت والدة حلا الترك أنها تمكث في الآونة الأخيرة في منزلها ولا تخرج بسبب شعورها بتعب وآلام في الجسم، وأوضحت أنها خرجت أثناء تصوير الفيديو لقضاء بعض الحاجيات إلى جانب استغلال الشمس الدافئة والمشرقة للتزود ببعض الطاقة.

منى السابر تهنئ ابنتها حلا الترك بعيد ميلادها رغم القضية العالقة بينهما

من جهة أخرى، لم تفوت منى السابر الأيام الماضية مناسبة عيد ميلاد ابنتها حلا الترك، ووجهت لها تهنئة عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "كل عام وانتي بألف خير حلا".

الجدير بالذكر أن منى السابر كشفت في وقت سابق أن ما قامت به ابنتها حلا كان صادمًا بالنسبة لها خاصة أن إجراءات القضية جاءت تزامنًا مع قرب عيد الأم آنذاك، معتبرة أن الحكم الذي صدر بحقها من المحكمة كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها.

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