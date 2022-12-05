صورة قديمة لـ دنيا سمير غانم والأميرة ديانا تعاود الظهور

تصدر اسم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قوائم البحث "غوغل" بعد انتشار صورة تجمعها بالأمير الراحلة ديانا.

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة قديمة لدنيا سمير غانم في مرحلة الطفولة رفقة الأميرة ديانا، خلال إجراء الأخيرة زيارة لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني المتواجدة في مدرسة دنيا.

وكان ابنة النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز قد شاركت الصورة سابقًا عبر حسابها، وأرفقتها بتعليق: "كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لـ مكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي".







