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صورة لطيفة تجمع محمد حديد بحفيدته خاي احتفالاً بعيد ميلادها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:06
محمد حديد وجيجي حديد
محمد حديد وجيجي حديد

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" بعيد ميلاد طفلتها الصغيرة خاي الثاني  وسط أجواء عائلية خاصة جدًا.

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محمد حديد ينشر صورة له مع حفيدته

وتصدّر رجل الاعمال "محمد حديد" والد جيجي  وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان نشر صورة لطيفة له تجمعه بحفيدته الصغيرة "خاي"، ولكن دون أن يظهر وجهها.

وظهر محمد حديد في الصورة وهو جالس على الارض وحوله العديد من الألعاب بينما كانت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين تلهو بهذه الألعاب رفقة طفلة أخرى تجلس بجانبها.

كما نشر محمد حديد صورة أخرى لقالب الكيك والذي كان مكتوب عليه اسمها، وعلّق على الصورة: "لقد مرّت سنتان بسرعة كبيرة، ونحن الآن نستعدّ لعام ثالث من المرح".

أما جيجي حديد فقد علّقت على صورة الكيك التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بقولها: "أصبح عمر فتاتنا الملاك عامين اليوم".

جيجي

محمد حديد يحتفل بعيد ميلاد حفيدته

جيجي حديد تبعد ابنتها عن الاعلام

حرصت عارضة الأزياء "جيجي حديد" على ابعاد ابنتها عن وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ ولادتها حيث أنها لم تشارك صورة وجهها ابداً للجمهور.

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وأكّدت جيجي حديد بأنها تريد من ابنتها ان تعيش طفولة طبيعية قدر الامكان وعندما تصل الى سن الرشد يكون الخيار لها بالظهور أو البقاء بعيدة عن الإعلام والشهرة.

علاقة جيجي حديد وزين مالك

يشار بان جيجي حديد ووالدة الطفلة خاي  المغني العالمي "زين مالك" قد انفصلا في بداية العام الحالي وذلك بعد أن حصلت مشكلة كبيرة بين زين مالك ويولاندا والدة جيجي.

وانتشرت الشائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية بين جيجي حديد والنجم الهوليوودي العالمي "ليوناردو دي كابريو".

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