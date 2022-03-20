صورة نادرة لزفاف كاظم الساهر والراحلة عروبة الساهر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة باللونين الأسود والأبيض للنجم العراقي كاظم الساهر وزوجته السابقة عروبة الساهر التقطت في حفل زفافهما.

تظهر الراحلة مُرتدية فستان زفافها الأبيض بينما يُزيِّن شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها طوق من الورود البيضاء. بينما يظهر كاظم مرتديًا بدلة أنيقة وسرَّح شعره الكثير على طريقة عقد الثمانينات.

يذكر أن كاظم الساهر من السيدة عروبة الساهر، ابنة عمه، تزوجا عندما كان القيصر في التاسعة عشر من عمره، واستمر زواجهما حتى عام 1996. ورزق الثنائي بولدين هما: وسام مواليد 1981، وعمر مواليد 1987.

وفاة طليقة كاظم الساهر



وقد فارقت السيدة عروبة الساهر الحياة يوم الجمعة الماضي الموافق 18 مارس 2022، وأعلن كاظم الساهر الأخبار المؤسفة عبر حسابه الخاص.

ونشر كاظم عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي منشور ينعي فيه زوجته السابقة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة".

وقد ألغى كاظم ما تبقى من حفلاته الغنائية في الولايات المحدة الأمريكية من أجل التواجد إلى جانب ابنيه.



