صورة نانسي عجرم مع معجبة إسرائيلية تعرضها للهجوم..وسيرين عبدالنور تدافع عنها

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للهجوم من قبل متابعيها، بعد انتشار صورتها مع معجبة إسرائيلية في الحفل الغنائي الذي أقامته مؤخرًا في قبرص.

نانسي عجرم مع سيدة إسرائيلية

في التفاصيل، عمدت المعجبة على نشر عدة صور تجمعها مع نانسي عجرم عبر حسابيها في "فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ شاركت صورة لها واقفةً إلى جانب الفنانة اللبنانية على خشبة المسرح، وأرفقتها بتعليق: "نانسي عجرم أفضل مغنية".

وتبيَّن من خانة التعريفية لحساب السيدة أنها إسرائيلية تعيش في مدينة حولون القريبة من مدينة تل أبيب، كما أنها درست في جامعة تل أبيب.

وأثارت الصور المتداول موجة من الجدل؛ وانقسم المستخدمون بين مدافع ومهاجم، فمنهم من رأى أن التقاط نانسي صور مع إسرائيلية يعد "تطبيعًا فنيًا"، فيما رأى آخرون أنها لم تكن تدرك جنسية المعجبة، فبطبيعة الحال لن تسألها عن ذلك خلال حفلها الغنائي.

سيرين عبدالنور تدافع عن نانسي عجرم

ودافعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن مواطنتها عبر تغريدة شاركتها عبر حسابها في "تويتر"، جاء فيها: "بتموتوا بس تشوفوا نجاح.. من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم ..ضوي ضوي بعد اكتر نجمتنا.. منفتخر فيكي وبنجاحاتك.. كل الحب والإحترام..الله يحميكي ".

نانسي عجرم ترد على صورتها مع إسرائيلية

وردت نانسي على حملة التخوين الموجهة ضدها، معيدة نشر تغريدة شاركتها في عام 2017، وأرفقتها بتعليق: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير.. شكرًا على الحب والدعم".

وعلَّقت إحداهن مدافعة: "يا نجمتنا اللي عم تشع نجاح بكل العالم، منفتخر فيكي وبوطنيتك..ما تردي وتنزلي لمستوى مرتزقة وصويحفية همهم الوحيد يطفو الضو اللي بيشوفوه مضوى بهالوطن..العمالة للي باعنا وفجرنا ودمرنا وهجّرنا كل واحد ببلد..مش رح كفي أكثر لانو بيقولوا الدني عم تشتي.. منحبك".



