صور العرض الخاص للفيلم السعودي "أبطال".. ونجومه من ذوي الاحتياجات الخاصة يتألقون

يقدم فيلم كرة القدم السعودي "الأبطال" رسالة جميلة عن الإنسانية والسلوك البشري، فضلًا عن محاولته تغيير نظرة الأفراد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.



أحداث الفيلم السعودي "أبطال"

يتتبع الفيلم رحلة خالد، مساعد مدرب مزاجي ومتعجرف لفريق كرة قدم سعودي محترف ناجح، فيقوده غضبه إلى محكمة تأديبية بعد مباراة محبطة؛ ما يؤدي إلى فقدان حياته المهنية رفيعة المستوى، وتعرضه لضربة كبيرة لغروره وتعجرفه.

وبسبب سلوكه السيء وكعقاب له، يحكم عليه بأداء خدمة مجتمعية وهي تدريب فريق هواة من اللاعبين الذين يعانون من صعوبات في التعلم، لكنه يدرك أنه بحاجة للتعلم منهم حينما يواجهون موقفه السيء بروح الدعابة والود والبراءة.

نجوم فيلم "أبطال"



ويشارك في الفيلم المقدم والممثل السعودي ياسر السقاف الذي يؤدي دور خالد، والممثلة السعودية فاطمة البناوي التي تؤدي دور خطيبة خالد، واشرف على عملية إخراجه مانويل كالفو وإنتاجه أندريس فيسنتي جوميز الحائز على جائزة الأوسكار.

وقال السقاف لصحيفة عرب نيوز: "تم تصوير الفيلم في جدة وواجهنا تحديات بسبب الوباء.. كان لدينا مرحلتين لتصويره: واحدة قبل الجائحة والأخرى بعدها. أراد كل من شاهد الفيلم القفز للمساعدة في عرض الفيلم، وأود أن أشكر لجنة الأفلام ووزارة الثقافة على عرض الفيلم في معرض دبي إكسبو 2020. "

ولفت السقاف أن جميع الممثلين ذوي الإعاقة في الفيلم كانوا يمثلون لأول مرة، مضيفًا أنهم قدَّموا عملًا رائعًا، وأعرب عن أمله في أن يواصلوا العمل في صناعة الترفيه.

















العرض الأول للفيلم السعودي"أبطال"

يجدر الإشارة إلى أن الفيلم السعودي انطلق عرضه ليلة أمس الأحد في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأقيم عرضه الخاص في "موفي سينما" بالسعودية، وحضر العديد من النجوم والإعلاميين ونجوم الكرة العرض من بينهم: نجم الكرة ياسر القحطاني وسمو الأمير تركي الفيصل.

اليوم كان العرض الافتتاحي ل #فيلم_أبطال … الفلم بينزل في صالات السينما بعد ٤ ايام . pic.twitter.com/AalRhA4pyQ — Telfaz11 تلفاز١١ (@Telfaz11) March 6, 2022

موعد عرض الفيلم السعودي "أبطال"



من المقرر عرض الفيلم في 10 مارس القادم، وهو مستوحى من الفيلم الإسباني "Campeones" ويناسب العائلة ويتضمن الكثير من المشاهد المضحكة.

