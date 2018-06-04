افطار عائلي يكشف صلة قرابة بين نرمين الفقي وهذا الفنان .. تعرفوا عليه!

نرمين الفقي

نشرت الفنانة المصرية الجميلة نرمين الفقي مجموعة من الصور العالئلية والتي تظهر فيها إلى جانب عدد من عائلتها خلال تناولهم الإفطار بشكل جماعي.

وأثارت اطلالة الفقي في الصور إعجاب متابعيها والذين أثنوا على جمالها، حيث ظهرت الفقي مرتدية عباءة سوداء محتشمة تتناسب وأجواء الشهر الكريم، فيما رفعت شعرها للاعلى وبدت بغاية الجمال والأناقة.

هذا وتسائل عدد كبير من متابعيها عن سبب تواجد الفنان المصري كريم كوجاك في هذا الافطار العائلي، لتوضح الفنانة المصرية نرمين الفقي أن كوجاك هو ابن خالها.

وكانت الفنانة المصرية قد رفعت مؤخرًا دعوى بلاغ كاذب وتشهير ضد ثري خليجي اتهمها بأخذ مبلغ 8 ملايين جنيه مصري مقابل الزواج منه.

وكانت الفقي قد قررت الرد على تهمة النصب وخيانة الأمانة التي رفعها ضدها ثري خليجي قال فيها أن الفقي قد أخذت منه مبلغ 8 ملايين جنيه مصري من أجل تجهيز عش الزوجية بعد اتفاقهما على الزواج، بالصمت إعلاميًا ورفع دعوى تشهير ضده لتكذيب كل ما قاله واثبات حقها داخل المحكمة.

وعلى الصعيد الفني فإن أخر أعمال الفنانة المصرية كان مسلسل "أبو العروسة" والذي حقق نجاح جماهيري كبير، وشاركت الفقي في بطولته إلى جانب عدد من النجوم نذكر منهم سوسن بدر، سيد رجب، ولاء الشريف، محمود حجازي، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي وآخرون.