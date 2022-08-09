ضبط فنانة تونسية مع عشيقها في منزل زوجها!

حبل الخيانة نهايته الفضيحة، وهذا ما جرى مع فنانة تونسية مشهورة ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريرهما.

تمكنت السلطات الأمنية التونسية من ضبط الفنانة التونسية برفقة عشيقها في منزل زوجها، حيث عمل الأخير على إعداد كمين محكم لهما لإمساكهما في الجرم المشهود، ثم اتصل بالعناصر الأمنية من أجل إلقاء القبض عليها.

وأوقفت النيابة العامة كلًا من الفنانة وعشيقها للتحقيق معهما في جريمتي الـ"زنا" وتعاطي المخدرات.

ووفق ما نقله موقع "إرم نيوز"، أفيد أن الزوج هو مخرج سينمائي معروف في تونس، وتقدم بشكوى ضد زوجته التي يسكن معها في شقته الكائنة في حي النصر، بعدما لاحظ في تسجيلات كاميرات المراقبة في شقته- التي لا تعلم الزوجة بوجودها- أنها تدخل شاب إلى منزلها دون علمه.

والجدير بالإشارة إلى أن هناك العديد من الفنانات التونسيات ممن أوقفن بتهم مختلفة، من بينهم الفنانة بثينة محمد، التي أوقفتها السلطات في قضية تعاطي وترويج الكوكايين، إلى جانب الفنان نور شيبة وابن حارس مرمى سابق دولي، بالإضافة إلى شخصين آخرين .

وجرى إخلاء سبيل بثينة محمد، وكان أول تعليق لها: "اللهم إني أسألك رد القضاء ولكن أسألك الطف فيه..الحمدلله أنا بخير وسلامة ويوفي الكلام".