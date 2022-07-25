إيلون ماسك يرد على اتهامات الخيانة مع زوجة صديقه مؤسس غوغل

أعلن مؤسس شركة "غوغل" العالمية سيرغي برين عن انفصاله بشكل كامل عن زوجته المحامية وصاحبة الشركة القانونية ClearAccessIP وBia-Echo "نيكول شاناهان".

وتم الكشف عن السبب الرئيسي الذي أدّى إلى انفصالهما بحسب مصادر إخبارية أمريكية مؤكدة وهو خيانة نيكول لزوجها خلال الأشهر الماضية.

مفاجأة حول سبب انفصال سيرغي برين ونيكول شاناهان

وكانت المفاجأة التي أثارت بها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن سبب طلاق مؤسس غوغل سيرغي برين وانفصاله عن زوجته هو خيانتها لزوجها مع صديقه المقرّب إيلون ماسك وهو مؤسس شركة تاسيلا.

وبالرغم من أن إيلون ماسك وسيرغي برين من أعز وأقرب الأصدقاء، حتى إن سيرغي أنقذ شركة تسيلا من الإفلاس خلال عام 2018 وتبرّع بمبلغ نصف مليار لصديقه لمواصة الإنتاج، إلا أن صديقه خانه مع زوجته.

وفي التفاصيل التي كشفتها الصحيفة الإخبارية فإن نيكول شاناهان كانت قد أقامت علاقة جنسية خلال شهر ديسمبر الماضي مع إيلون ماسك خلال حضورهما لمعرض فني في مدينة ميامي.

وقام سيرغي بتقديم طلب الطلاق من زوجته بعد أسابيع قليلة فقط من شائعات علاقتها الجنسية مع إيلون ماسك.