كارول سماحة تتعرض للتنمر في أحدث إطلالاتها..فما القصة؟

حالة من الجدل أًثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتهت بدعم وتشجيع كبير، وذلك بسبب التنمر الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية كارول سماحة عقب نشرها لأحدث صورها برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعرضت كارول لتعليقات قاسية بسبب ظهورها بدون مكياج، وهو ما جعل البعض ينتبه ويعلّق على التجاعيد التي كانت واضحة في ملامحها، إلّا أن قسم آخر وجد في الأمر تصالح مع الذات وثقة كبيرة بالنفس دون الحاجة للاهتمام بالمظاهر إضافة إلى أنه من المهم أن يظهر الشخص على طبيعته في كثير من الأحيان.

وكان النجم رامي عياش قد وجه رسالة دعم لكارول قال لها فيها: "كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة..كل تجعيده فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب..كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة..كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة معنى للطبيعة..منحبك".

كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة . كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب . كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة . كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة . منحبك pic.twitter.com/IE1dSLXb5t — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

وردت كارول على رسالة رامي عياش: " شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي..للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر وأنا بحبك كتير".

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