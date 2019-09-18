محمد رمضان يرد على منتقدي سجوده أمام الجمهور في حفله الغنائي الأخير (فيديو)

رد الفنان المصري محمد رمضان على منتقدي سجوده في حفله الغنائي الأخير بمنطقة الساحل الشمالي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: "أتعامل بحسن نية طوال الوقت، أستقبل النقد بصدر رحب وكأن من ينتقدونني يريدون مني أن أفعل الصواب دائمًا".

وأضاف: "عندما رأيت الأعداد الضخمة من الجماهير أردت السجود وشكر الله، وطلبت إسكات الموسيقي تمامًا في لحظة سجودي لله على المسرح".

وعن ملابسه الغريبة في الحفل، قال: "كنا نرى هذه الملابس في حفلات مايكل جاكسون، حتى في الفوازير التي قدمتها شيريهان، كانت ترتدي أيضًا ملابس غريبة، هذا جزء من العرض ولا يمثل أي مشكلة".

وواصل: "أحلم بالوصول إلى العالمية من خلال وجودي في بلدي، عن طريق الحفلات الغنائية والأعمال الفنية وبذل مجهود أكبر".

وعن الانتقادات التي وجهت إليه بسبب تجسيده شخصيتين في مسلسل "زلزال"، على غرار "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، قال: "المخرج هو من طلب مني لعب الدورين، وأنا رحبت، لأن القصة حكمت علينا بذلك، وهذا يؤكد أن محمد رمضان ممثل موهوب استطاع إقناع الجمهور بشخصية الابن والأب".

وبسؤاله عن أعماله الفنية الجديدة، قال محمد رمضان: "هناك فيلم سأبدأ تصويره في أكتوبر المقبل، إذا خرج بالشكل الذي أريده، لن أستطيع الكشف عن اسمه لأنه من الممكن أن يتم تأجيل هذا العمل وتصوير غيره".

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