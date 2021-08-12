حبيب غلوم وحقيقة وفاته بفيروس كورونا..والجمهور بصدمة!

وفاة الممثل والدكتور حبيب غلوم كان الخبر الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

الخبر والذي تم تداوله جاء فيه بأن حبيب غلوم فقد حياته بسبب فيروس كورونا ومع انتشار الخبر بشكل كبير خرج الممثل عن صمته بفيديو وأكد أنه بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله وتابع بـ "الله لا يسامح اللي نشر الخبر".

زواج حبيب غلوم !

يذكر أن الدكتور حبيب غلوم تزوج من الممثلة هيفاء حسين عام 2010 بحفل بسيط اقتصر على الأهل والمقربين، وأضافت المصادر وقتها أن غلوم بعث برسالة عبر هاتفه المحمول إلى أصدقائه تفيد بزواجه بالفنانة البحرينية، ويقول نصها: "بسم الله، وعلى بركة الله؛ يطيب لنا أن نعلمكم بأنه تم بحمد الله زواج د.حبيب غلوم وهيفاء حسين، ودامت حياتكم تنعم بالفرح والسعادة".

وكانت قد رُزقت هيفاء حسين بتوأم من زوجها الفنان حبيب غلوم منذ حوالي العامين وقررا مشاركة هذه الفرحة مع الجمهور من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن الأسماء التي اختيرت للأطفال.

وظهر الفنان حبيب غلوم وقتها والسعادة تغمره من خلال مقطع فيديو من داخل المستشفى، وأعلن عن استقباله لتوأميه "سلطان وجواهر"، وقال: "اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبدًا..أول شيء قولوا ما شاء الله...رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم".

وأضاف: "التوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنًا بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الاجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل احترام وتقدير".

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