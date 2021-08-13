نيللي كريم تطبع القبلة الأولى على شفاه هشام عاشور!

ما يزال خبر زواج الممثلة المصرية نيللي كريم هو الحدث الأبرز والأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي.

منذ لحظات تم تداول فيديو من حفل الزفاف أظهر نيللي وهي تطبع القبلة الأولى على شفاه زوجها هشام عاشور تتويج لحبهما الذي انتهى بالزواج. الفيديو المتدوال والذي وُصف باللطيف حقق تفاعل كبير بين رواد السوشال ميديا وسط تعليقات تحدثت عن جمال الثنائي وبالتحديد العروس.

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بخطوبتهما في حفل عائلي ضم أفراد عائلتهما وأصدقائهم المقربين، لكن لم يشارك الثنائي أي صور أو مقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشير أن نيللي تكبر خطيبها بثماني سنوات، فهو من مواليد 29 مايو 1982، بينما هي من مواليد 18 ديسمبر 1974. ويأتي خبر خطوبة كريم بعد إعلان انفصالهما عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قبل عدة أشهر. وكان أول ظهور لهشام عاشور ونيللي كريم في صيف 2021 أثناء حضورهما حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري وفي حفل زفاف المخرج والسيناريست عمرو سلامة.

من هو هشام عاشور خطيب نيللي كريم ؟

يعتبر هشام عاشور من أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، لكنه قرر اعتزال اللعبة وأنشأ أكاديمية اسكواش في أمريكا، إلَّا أنه عاد إلى مصر بسبب ظروف كورونا. وعمل عاشور وشقيقه رامي عاشور، بطل العالم في الاسكواش 3 مرات، على إنشاء عدة أكاديميات في مصر. ويجدر الإشارة إلى أن عاشور اقتحم عالم التمثيل وشارك في فيلم هوليوودي، كما شارك في المسلسل المصري "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

للمزيد من قسم الترفيه:

رهف القنون من بعد استعراض منطقتها الحساسة.. صُور فاضحة لـ مؤخرتها شبه العارية!

هند القحطاني بإطلالة مثيرة.. والجمهور "رخص وعرض للجسد"!

مدرسة الروابي للبنات وانتقادات لاذعة والسبب "فهد شوي شوي"!!