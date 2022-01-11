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طارق العلي يعتذر لزوجته.. "قسوت عليها رغم تحملها لي"!

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:07
طارق العلي
طارق العلي

حل الفنان الكويتي طارق العلي ضيفًا في برنامج "من غير فلتر" مع الإعلامية علياء، وتطرق للحديث عن مواضيع شتى من بينها حياته الأسرية والفنية.

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وحينما سألت المذيعة طارق العلي حول إذا ما أقدم على ظلم أحدهم، أجاب أنه ظلم نفسه وزوجته وعائلته واعتذر على ذلك، وقال: "ظلمت نفسي وزوجتي وأهل بيتي، وأقول لهم آسف كل شخص يظلم نفسه وفي حياتنا يحدث هذا".

وتابع: "ظلمت نفسي في أشياء كثيرة سواء في حياتي الخاصة أو الفن، أما الأشخاص الذين ظلمتهم من بينهم زوجتي التي قسوت عليها رغم أنها الوحيدة التي تتحملني".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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طارق العلي وعدم مشاركته بأعمال درامية 

 

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أشارطارق العلي أن بداياته الفنية كانت في الأعمال الدرامية، ومن ثم اتجه للأعمال الكوميديا لكن هذا لا يعني أنه لم ينجح في الدراما واستشهد بالفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وقال: "عبدالحسين عبدالرضا كان لديه عمل درامي واحد واستطاع من خلاله أن يحقق نجاحات مستمرة، وأنا بدات من خلال الدراما، أما بالنسبة للمسرح عندما تبدأ مشروعك فيجب أن ينطلق بعمل كوميدي وهذا بعيدا عن الأعمال النوعية التي تسعى من خلالها للمشاركة في المهرجانات المسرحية".

 

 

كلمات دالة:طارق العلينجومفن

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