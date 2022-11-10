طاش ما طاش يعود بحلة جديدة.. وردود الأفعال متضاربة

كان غياب المسلسل الكوميدي " طاش ما طاش " لأكثر من 12 عامًا بمثابة صدمة لمشاهديه، لاسيما أن العرض استمر لـ18 موسمًا ابتدأ عام 1993 وانتهى عام 2011.

طاش ما طاش يعود من جديد

ومؤخرًا، كشف الناقد الفني السعودي رجا ساير المطيري أنه يجرى التحضير لعودة المسلسل الكوميدي الأشهر في السعودية ولم شمل نجميه عبدالله السدحان وناصر القصبي، الذين كان خلافهما سبب إلغاء العمل.

وكتب رجا ساير المطيري عبر حسابه على "تويتر" مُعلنًا الأخبار السعيدة: "يجري التحضير حالياً لعودة المسلسل الشهير طاش بمشاركة نجميه ناصر القصبي و عبدالله السدحان".

ووصف العمل بضربة الموسم، قائلًا: "ضربة الموسم بلا جدال، لكنه في الوقت نفسه مغامرة خطرة بسبب الإرث والقيمة والرمزية الكبيرة لـطاش والتي ستفتح باباً واسعاً للمقارنات.. والانتقادات.. بالتوفيق للنجمين الكبيرين".

ولفتت إحدى الحسابات إلى أن العمل سيعود بحلة جديدة، خاصة أن المواسم السابقة كانت تدور في زمن الصحوة، وقد حدثت الكثير من التغيُّرات منذ ذلك الوقت، فأصبحت السعودية أكثر انفتاحًا فسمح للمرأة بالقيادة، وفتحت دور السينما، وأحيت الحفلات الغنائية.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، بين متحمس للعمل وبين منتقد، فعلَّقت إحداهن: "اشياء كثير تغيرت .. الوقت، الناس، الوعي، المنافسين، العمر الخ..وبكل الاحوال كل الامنيات للنجمين بالتوفيق".

وعلَّق آخر: "فيه اشياء لها نهاية حتى الفن ، الزيادة فيها تكون نقصان وربما فشل وتخريب للماضي الجميل".

وأضاف آخر: "وجهه نظري راح يجيب المشاهدات و الفلوس بس مهما كان حلو جيل طاش ماطاش ماراح يعجبهم لان راح تتم المقارنه غصب ، واتوقع بيكون دعايه كبيره لموسم الرياض ".

وعلَّقت إحداهن: "اتمنى من كل قلبي الا يعود..حتى لا نفقد ذكرياته الجميله..اذا هناك عودة للثنائي يكون بعمل مختلف مثل كلنا عيال قرية.. اتمنى ان رأي كاتب متمكن و ليس كتاب جرايد و اقتباسات تويتر".