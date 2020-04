طبيبة مصرية تكشف عمليات التجميل التي قامت بها ياسمين صبري!

ما تزال الممثلة المصرية "ياسمين صبري" تتصدر حديث السوشال ميديا بعد عرض حلقتها في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من جهة، وبسبب جمالها الطاغي في مسلسلها الرمضاني "فرصة ثانية".

رواد السوشال ميديا بدأوا بمقارنة صور ياسمين القديمة والجديدة مع فيديوهات لها منذ لحظة اكتشاف قدراتها التمثيلية ودخولها المجال الفني.

أغلب الجمهور علق أن ياسمين كانت جميلة منذ البداية، وأن كل ما فعلته كان العناية بنفسها والاهتماك دون الخضوع للتجميل.

إلا أن طبيبة مصرية تدعى "بولا ناجح" قارنت بين صور ياسمين وكشفت عن كل ما خضعت له من عمليات تجميل وهي: الفنانة خضعت لما يطلق عليه "Natural tattoo permanent makeup" أو "وشم الماكياج الدائم"، وأضافت "عملت شوية skin care تقشير طبعا ده اساسي، وبعدها ل plasma و derma pen وعملت face lefting بالخيوط، وظبطت ورفعت الخدود بشوية Filler والجفون والجبهة بـ botox ، يعني عملت cat eyes وطبعا مننساش ل lips tattoo وعملت filler lips contour بالاضافة لل Microblading وlashes و lash liner Veneers ونحتت وشها وشالت اللغد او اسمه العلمي لـ Double chin بال Hifu وحددت الفك بال Texas وعملت تحديد للانف بـ Non surgical rhinoplasty By Thread’s وعملت تحت عيونها soft filler under eye.

