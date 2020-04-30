هل اعتزل الممثل الكويتي داوود حسين الكوميديا؟

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من مقابلة مع الممثل الكوميدي الكويتي "داوود حسين" وهو يجيب على سؤال يخص اعتزاله التمثيل.
وفي التفصيل وجه سؤال لـ داوود: "هل إعتزلت الكوميديا؟، ليجيب بـ "الاعتزال حق لاعب الكرة، أما الفنان كل ما يكبر يزيد عطاؤه، أنا بـ انتظار النص المناسب سواء كوميديا أو دراما في مستوى ما قدمته سابقاً، هنالك الكثير من الشخصيات التي يمكنني تقليدها ولكن لا أريد المشاكل "
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من جهة أخرى، يشارك الممثل الكويتي في الموسم الرمضاني الحالي بـ مسلسل درامي يحمل عنوان "في ذاكرة الظل"، إذ يروي قصة شخصية خرجت من السجن بعد قضاء 10 سنوات، وتفجر هذه العودة الكثير من اﻵم الماضي التي عاشت فيها اﻷم واﻷخوة، خاصة بعد رحيل اﻷب عنهم وزواجه من امرأة أخرى.
ويشارك داوود البطولة "داود حسين، عبير الجندي، يعقوب عبدالله، شيماء علي،أحمد إيراج ومحمد صفر" إضافة إلى نخبة من الوجوه.
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