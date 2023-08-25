تغيير اسم مسلسل هاندا ارتشيل وبوراك دينيز إلى "شخص آخر" - موعد وقناة العرض

قرر صناع مسلسل هاندا ارتشيل وبوراك دينيز الجديد تغيير اسمه في اللحظات الأخيرة قبل عرض الإعلان الترويجي الأول له من غريبان إلى شخص آخر.

تفاصيل مسلسل شخص آخر للنجمين هاندا ارتشيل وبوراك دينيز

أعلنت الفنانة التركية هاندا ارتشيل التي تجسد شخصية المدعية العامة ليلى في المسلسل عن العودة لاستكمال تصوير العمل المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكانت هاندا قد انهت تصوير 3 حلقات من المسلسل قبل التوقف من أجل إجازة الصيف التي قضتها مع حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي في اليونان لتعلن عودتها للتصوير عبر حسابها الخاص من إنستغرام.

وفيما يتعلق بزميلها النجم بوراك دينيز فقد شارك صورة تجمعه بزميلته من كواليس العودة إلى التصوير، ويقدم بوراك الذي يعاني من اضطرابات نفسية ويقدم شخصيتين في العمل الأولى هو كنان الإعلامي المشهور والهادئ، والثانية شخصية مجرمة وقاتل متسلسل في الليل.

وبحسب المعلومات السابقة فإن العمل مقتبس عن المسلسل العربي "أولاد آدم" للنجم السوري مكسيم خليل المقتبس عن دراما عالمية.

موعد وقناة عرض مسلسل شخص آخر

ستعرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي القادم يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن تعرض كل حلقة جديدة يوم الأثنين من كل أسبوع، ويعرض المسلسل على قناة فوكس التركية.