  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تغيير اسم مسلسل هاندا ارتشيل وبوراك دينيز إلى "شخص آخر" - موعد وقناة العرض

تغيير اسم مسلسل هاندا ارتشيل وبوراك دينيز إلى "شخص آخر" - موعد وقناة العرض

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 آب / أغسطس 2023 - 08:47
مسلسل شخص آخر
مسلسل شخص آخر

قرر صناع مسلسل هاندا ارتشيل وبوراك دينيز الجديد تغيير اسمه في اللحظات الأخيرة قبل عرض الإعلان الترويجي الأول له من غريبان إلى شخص آخر.

اقرأ ايضاًهكذا تصرف نجم مسلسل هكذا تصرف نجم مسلسل "الحفرة" بعد نشر حبيبته صورة شبه عارية

تفاصيل مسلسل شخص آخر للنجمين هاندا ارتشيل وبوراك دينيز

أعلنت الفنانة التركية هاندا ارتشيل التي تجسد شخصية المدعية العامة ليلى في المسلسل عن العودة لاستكمال تصوير العمل المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكانت هاندا قد انهت تصوير 3 حلقات من المسلسل قبل التوقف من أجل إجازة الصيف التي قضتها مع حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي في اليونان لتعلن عودتها للتصوير عبر حسابها الخاص من إنستغرام.

View this post on Instagram

A post shared by Bambaşka Biri (@bambaskabiridizi)

وفيما يتعلق بزميلها النجم بوراك دينيز فقد شارك صورة تجمعه بزميلته من كواليس العودة إلى التصوير، ويقدم بوراك الذي يعاني من اضطرابات نفسية ويقدم شخصيتين في العمل الأولى هو كنان الإعلامي المشهور والهادئ، والثانية شخصية مجرمة وقاتل متسلسل في الليل.

اقرأ ايضاًهكذا تصرف نجم مسلسل أنجلينا جولي تعيّن ابنتها مساعدة خاصة لها.. والجمهور "اتركيها تعيش طفولتها"

وبحسب المعلومات السابقة فإن العمل مقتبس عن المسلسل العربي "أولاد آدم" للنجم السوري مكسيم خليل المقتبس عن دراما عالمية.

موعد وقناة عرض مسلسل شخص آخر

ستعرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي القادم يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن تعرض كل حلقة جديدة يوم الأثنين من كل أسبوع، ويعرض المسلسل على قناة فوكس التركية.

كلمات دالة:اخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرمسلسل شخص آخرأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن